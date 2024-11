A explosão na Praça dos Três Poderes levou embaixadas estrangeiras a acompanhar de perto a situação. O Brasil recebe, nos próximos dias, os principais líderes do mundo e vem montando um amplo esquema de segurança. Mas diplomatas de governos que fazem parte da reunião indicaram que o incidente "exige atenção" e que seus serviços de inteligência estão "em alerta". Há, ainda assim, um sentimento de que há uma confiança no sistema de segurança criado pelo Brasil, em cooperação com forças estrangeiras. Fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que, nas próximas horas, adidos militares de países estrangeiros devem entrar em contato com o governo brasileiro, pedindo detalhes do acontecimento e garantias de que a estrutura montada não deixará qualquer brecha para atos semelhantes.