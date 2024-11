Brasileiro pede ajuda para trazer família do Líbano em meio a conflito

O estudante brasileiro Luiz Guilherme Campos Diab solicitou ao governo brasileiro a expedição urgente de vistos para os membros de sua família, que se encontram no Líbano. Em um documento enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e às pastas de Justiça e Relações Exteriores, a petição alerta que a situação no Líbano se agravou e que sua família corre risco. Veja o texto completo de Jamil Chade