A eleição de Donald Trump nos EUA e o avanço da extrema direita na Europa devem servir de um "sinal de alerta" sobre a necessidade de que a democracia atenda aos mais pobres e às classes trabalhadoras. O recado é de Oliver Röpke, presidente do Comitê Econômico e Social Europeu, que participa nesta semana da Cúpula Social do G20, organizada no Rio de Janeiro pelo Brasil. "Estou convencido de que a democracia vai prevalecer. Mas não é sobre governança ou procedimentos, mas é sobre resultados. E há uma população de trabalhadores e de pobres que aguarda por esses resultados", afirmou o austríaco em entrevista exclusiva ao UOL.