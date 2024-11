Num discurso nesta sexta-feira na Flórida, o presidente da Argentina, Javier Milei, propôs a criação de uma aliança militar, econômica e diplomática para "salvar o Ocidente" e "combater o socialismo". Segundo ele, o pacto deveria ter os EUA no Norte, a Argentina no Sul, a Itália na Europa e Israel como "sentinela" no Oriente Médio. A escolha dos países não ocorre por acaso. Cada um dos países citados é liderado pela extrema direita.