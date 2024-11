Deixo de postar no X para estar do lado certo da história Não tenho relevância alguma. Não movo as redes. Mas não aceitarei mais ser cúmplice de uma plataforma do ódio, de uma máquina de difusão de mentiras, de uma ameaça à democracia, de um instrumento de ruptura da sociedade e de uma instigadora da violência. Por esses motivos, anuncio que deixo de postar na rede de Elon Musk. Veja o texto completo de Jamil Chade