O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que está destinando US$ 50 milhões para proteger a Amazônia. O valor é o equivalente a um dia da ajuda militar dos americanos para seu maior aliado, o governo de Israel. De acordo com um levantamento da Universidade Brown, o governo dos EUA destinou US$ 17,9 bilhões em ajuda militar para Israel entre outubro de 2023, quando ocorreu o ataque terrorista do Hamas, em outubro de 2024.