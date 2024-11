O governo brasileiro optou por se abster em uma resolução que condena o Irã pela repressão contra a mulheres, pela violência usada para silenciar manifestantes e pela onda de execuções de penas de morte por parte das autoridades em Teerã. Nenhum país do Brics votou por condenar o Irã na ONU. Nesta quarta-feira, a entidade examinou uma resolução de condenação proposta por europeus e americanos. O texto contou com 77 apoios e foi aprovado com o voto dos governos progressistas do Chile, Espanha e Colômbia.