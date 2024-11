Num iniciativa que está sendo vista como um possível prenúncio do que será o governo de Donald Trump, as autoridades do Texas aprovaram, nesta terça-feira, uma decisão preliminar que permite que escolas públicas incorporem em suas aulas a Bíblia como material escolar. Isso valeria do jardim de infância à quinta série. O Conselho de Educação do estado chancelou a proposta, gerando críticas por parte de representantes outras religiões. A lei pode abrir caminho para que outros estados também dominado por republicanos sigam a mesma linha e que o governo Trump avalie uma implementação nacional.