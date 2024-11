Golpistas temiam sanções internacionais e planejaram ação externa Um arquivo encontrado com um dos suspeitos de planejar um golpe no Brasil admitia que o país poderia sofrer sanções internacionais. Mas também apresentava uma estratégia para convencer a opinião pública mundial, enquanto conversas entre os suspeitos indicavam até mesmo o uso de adidos militares na embaixadas brasileiras pelo mundo para levar adiante o plano. Os dados constam do relatório da Polícia Federal de 14 de novembro de 2024, que deu base ao pedido de prisão de quatro militares, nesta semana. Veja o texto completo de Jamil Chade