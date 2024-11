O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, quer usar a OEA (Organização dos Estados Americanos) como instrumento de pressão na região e, para isso, costura o apoio a uma nova direção que possa implementar sua visão ultraconservadora. A eleição ocorre em 2025 e deve ser um dos primeiros testes da diplomacia do republicano na região. Se a OEA é vista com desconfiança por uma ala importante na América Latina e não é a peça chave para a estratégia brasileira de integração regional, a visão da Casa Branca é a de instrumentalizar a entidade com sede em Washington para atender a seus interesses no Hemisfério. 60% do orçamento da OEA vem da contribuição americana e assessores de Trump explicaram ao UOL que querem garantir que esses recursos cumpram a missão de fortalecer sua posição na região.