França cita 'temor sanitário' e anuncia rejeição ao acordo com Mercosul Em meio à polêmica sobre a compra de carnes por parte do Carrefour, o governo da França anuncia que não irá aceitar o acordo comercial entre o Mercosul a da UE. Numa audiência no Parlamento em Paris, nesta terça-feira, o governo de Emmanuel Macron anunciou que a França irá bloquear qualquer tentativa de se fechar um entendimento e cita a questão sanitária como um dos argumentos. O Parlamento votará uma moção contra o tratado e deve acolher o voto de diferentes partidos políticos. Na Polônia, uma votação no mesmo sentido foi registrado nesta terça-feira. Veja o texto completo de Jamil Chade