As faixas que eram usadas por manifestantes nas portas de quartéis e em atos de apoio a Jair Bolsonaro eram pensadas pelo próprio Palácio do Planalto, que orientava quais mensagens deveriam ser mostradas nas manifestações supostamente espontâneas do povo. A informação faz parte do inquérito realizado pela Polícia Federal e que embasou o indiciamento do ex-presidente e mais 36 pessoas, inclusive militares.