Na guerra comercial, o Brasil tem mais a ganhar com a Ásia do que com a Europa, afirmou o colunista Jamil Chade em participação no Análise da Notícia, com José Roberto de Toledo e Tales Faria, desta quarta-feira (27). Pelo que eu entendo, o Brasil pode ganhar a guerra comercial, mas não vai ser via União Europeia, vai ser com outros parceiros. Vai ser principalmente com os asiáticos, que hoje são os grandes motores da economia mundial.