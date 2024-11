Militares e suspeitos de tramar um golpe de estado no Brasil usaram celulares com números dos EUA e servidores no exterior, inclusive para a difusão de desinformação sobre uma suposta fraude eleitoral. No informe produzido pela Polícia Federal que serviu para embasar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas, trechos apontam para uma tentativa de escapar da Justiça brasileira.