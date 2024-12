Há mais de 60 anos, quando o sistema interamericano de direitos humanos foi criado, seus idealizadores tinham como meta garantir que, num continente repleto de desafios, injustiças e pobreza, um arcabouço de regras orientasse para o avanço dos direitos humanos. Inovador e ousado, o sistema criou uma Corte, em São José, e estabeleceu as bases da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão que teve uma participação fundamental na luta contra as ditaduras do Hemisfério.