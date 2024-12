O governo do argentino Javier Milei vai propor ao Mercosul que o bloco modifique duas regras fundadoras para permitir que cada um dos países da união aduaneira possa negociar acordo de livre comércio com quem queira pelo mundo, sem ter de contar com o restante do bloco. A medida deve ser apresentada na cúpula do Mercosul, que ocorre no final desta semana em Montevidéu. Para os argentinos, o atual modelo do bloco não atende mais a esses interesses e, em recados aos demais parceiros, alertam que estão disposto a até mesmo em considerar se retirar do Mercosul, caso a flexibilidade não seja estabelecida.