No Senado, João Carlos Martins vai propor volta da música à escola pública

João Carlos Martins está prestes a iniciar uma nova carreira, desta vez como educador musical. Nesta terça-feira, o maestro e pianista apresentará à Comissão de Educação do Senado seu projeto de levar a música às escolas públicas, depois de meses de preparação de uma nova metodologia. Martins, que chacoalhou o mundo da música erudita nos anos 60, irá se despedir dos palcos no dia 9 de maio, num concerto no Carnegie Hall, nos EUA. Em 2025, ele completa 85 anos de idade, mas já indica que não vai abandonar a música. Veja o texto completo de Jamil Chade