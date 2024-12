Os quatro países fundadores do Mercosul chegam a um entendimento e aceitam o texto do acordo comercial com a União Europeia, numa rara posição comum adotada tanto por Luiz Inácio Lula da Silva como Javier Milei. Agora, o bloco sul-americano apenas aguarda por uma confirmação por parte da Comissão Europeia para que possam encerrar o processo negociador. O entendimento dentro do Mercosul, confirmado pelo Itamaraty, ocorre às vésperas do início da cúpula do bloco, em Montevidéu, a partir da quinta-feira. Se a UE também chegar a um acordo, a perspectiva é de que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, embarque para o Uruguai para fazer o anúncio na sexta-feira.