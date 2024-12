Depois de 25 anos de negociações, frustrações, forte lobby e desilusões, Mercosul e a União Europeia sinalizam um entendimento para a criação do maior bloco comercial do mundo. O anúncio, se nenhuma surpresa aparecer durante as próximas horas, pode ser realizado nesta sexta-feira, em Montevidéu, durante a cúpula do Mercosul. No nível técnico, o processo foi encerrado e, segundo diplomatas no Itamaraty e na UE, não existiriam mais motivos aparentes para um colapso do processo. Negociadores confirmaram que as pendências "parecem solucionadas". Para fontes na chancelaria brasileira, "tudo está encaminhado para um anúncio" na sexta-feira.