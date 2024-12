Num processo que durou um quarto de século e atravessou cinco presidentes brasileiros, o Mercosul e a União Europeia finalmente chegaram a um acordo para o estabelecimento da maior parceria comercial e de investimentos do mundo, envolvendo mais de 700 milhões da pessoas. O pacto, porém, terá enormes dificuldades para ser ratificado do lado europeu, diante do protecionismo da França, da resistência de Itália, Holanda e Polônia, e da fragilidade de alguns de seus principais cabos eleitorais, como a Alemanha. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante a cúpula do Mercosul, em Montevidéu.