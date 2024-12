O acordo entre Mercosul e União Europeia vai dar incentivos para a entrada de carros elétricos no mercado brasileiro, garante isenção de impostos para minérios exportados pelo Brasil e ainda estabelece a suspensão do pacto caso alguma das partes viole o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas ou mesmo promova uma ruptura democrática. Fechado na semana passada depois de 25 anos de negociações, o texto do acordo apenas está sendo divulgado nesta terça-feira no site da União Europeia. Ele terá um longo caminho para entrar em vigor, com a aprovação pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. França, Polônia, Itália e Holanda insistem que não vão aceitar o pacto.