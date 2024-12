No dia 10 de dezembro de 1998, ao receber o prêmio Nobel de Literatura, o português José Saramago usou seu discurso para fazer um alerta:



As injustiças multiplicam-se no mundo, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrênica humanidade que é capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões da pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte neste tempo do que ao nosso próprio semelhante



Naquele dia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completava 50 anos. Hoje, o discurso é mais atual do que nunca.



Na ONU, nesta terça-feira, o tom usado pelo secretário-geral António Guterres vai no mesmo sentido de alerta, quase 30 anos depois de o escritor português fazer sua advertência.



"No Dia dos Direitos Humanos, enfrentamos uma dura verdade: os direitos humanos estão sendo atacados", disse Guterres. "Dezenas de milhões da pessoas estão atoladas na pobreza, na fome, na saúde precária e em sistemas educacionais que ainda não se recuperaram totalmente da pandemia", afirmou.



Segundo ele, as desigualdades globais estão aumentando de forma desenfreada. "Os conflitos estão se intensificando. O direito internacional é deliberadamente ignorado. O autoritarismo está em marcha, enquanto o espaço cívico está diminuindo", insistiu.



Guterres destacou que a "retórica de ódio está alimentando a discriminação, a divisão e a violência total". " E os direitos das mulheres continuam a sofrer retrocessos na lei e na prática", disse.



Para ele, o tema deste ano nos lembra que os direitos humanos têm a ver com a construção do futuro - agora mesmo.



"Todos os direitos humanos são indivisíveis. Seja econômico, social, cívico, cultural ou político, quando um direito é prejudicado, todos os direitos são prejudicados", defendeu.



Guterres ainda evocou a necessidade de que tenhamos o "dever" de defender todos os direitos - sempre."Curar as divisões e construir a paz. Combater os flagelos da pobreza e da fome", disse. "Defender a democracia, as liberdades de imprensa e os direitos dos trabalhadores", insistiu.



Ao se completar o 76º aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Fundação José Saramago associa-se à ONU, e a todas as instituições e pessoas que proclamam a necessidade de respeitar os direitos dos homens e mulheres, e do planeta, como única via de convivência.

Diante daquela realidade de 1998, Saramago antecipou de uma maneira explícita o que, hoje, Guterres sugere e propôs que, além de direitos, deveres fossem estabelecidos.



"O primeiro dos quais será exigir que esses direitos sejam não só reconhecidos, mas também respeitados e satisfeitos", disse Saramago em Estocolmo, naquele dia de 1998. "Não é de esperar que os governos façam nos próximos cinquenta anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a iniciativa. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor", completou.



Sua voz continua a ressoar num mundo que vive uma encruzilhada. Anos depois, numa entrevista, Saramago alertaria que se as sociedades não se lançassem na defesa da democracia e dos direitos humanos, "o século será um desastre".