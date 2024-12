Opositor venezuelano no exílio diz que voltará ao país para assumir poder O candidato da oposição para a presidência, Edmundo González, indicou que irá voltar para a Venezuela supostamente para sua posse, no dia 10 de janeiro de 2025 Ele deixou a Venezuela em setembro e pediu asilo na Espanha. O opositor era alvo de uma ordem de prisão por parte do regime. González insiste que venceu a eleição de julho e acusa o governo de Nicolás Maduro de ter promovido uma fraude. O atual presidente jamais apresentou as atas das sessões eleitorais e as instituições, controladas por ele, declararam que Maduro teria sido o vencedor. Veja o texto completo de Jamil Chade