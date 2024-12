O setor do turismo no Brasil registrou uma alta de mais de 231% nos investimentos internacionais, somando nos três primeiros trimestres de 2024 um total de R$ 1,28 bilhão (US$ 212 milhões). Um ano antes, neste mesmo período, o valor da captação externa havia sido de R$ 387 milhões (US$ 64,6 milhões). Os dados obtidos pelo UOL fazem parte de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base em informações do Banco Central.