Ocultação de cadáver em ditadura não é protegida por Anistia, decide Dino O ministro do STF, Flávio Dino, defende que a Lei da Anistia não pode blindar crimes como a ocultação de cadáveres por parte de integrantes do regime militar (1964-1985). Numa decisão tomada neste domingo, o juiz abre caminho para que a tese seja avaliada pelo STF. Se vingar, ela teria impacto sobre todos os casos dessa natureza. Em 2015, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra Lício Augusto Ribeiro Maciel e Sebastião Curió Rodrigues de Moura, ambos tenente-coronel do Exército Brasileiro, buscando a condenação pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver cometidos durante a Guerrilha do Araguaia. Veja o texto completo de Jamil Chade