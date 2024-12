Três jornalistas morreram por semana no mundo em 2024. Um levantamento publicado nesta terça-feira pela entidade Press Emblem Campaign (PEC) aponta que o ano registrou um número recorde de jornalistas mortos. De acordo com a entidade com sede em Genebra, foram pelo menos 165 profissionais mortos em 21 países. Dois terços das mortes ocorreram no Oriente Médio e na Ucrânia. O número representa um aumento de 18% em relação às vítimas de 2023.