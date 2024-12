A posse do presidente eleito Donald Trump, nos EUA, promete representar uma quebra do protocolo. Se tradicionalmente o evento não conta com líderes estrangeiros e países mandam apenas seus respectivos embaixadores, a posse em 20 de janeiro de 2025 deverá ser transformada em uma reunião da cúpula de movimentos de extrema direita de várias partes do mundo. Um dos convidados é Javier Milei. Segundo o jornal La Nación, a ida do argentino está confirmada. Diplomatas estrangeiros em Washington DC também confirmaram ao UOL que a viagem deve ocorrer.