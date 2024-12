Lei de Anistia no Brasil não pode impedir Justiça, cobrou ONU Um mecanismo da ONU cobrou do Brasil garantias de que a Lei de Anistia não seja usada para impedir que crimes sejam investigados e seus autores responsabilizados diante da Justiça. O alerta faz parte de um documento enviado ainda em fevereiro de 2024 pelo Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados e Involuntários da Organização das Nações Unidas (ONU). O conteúdo, agora, está sendo revelado pelo UOL com exclusividade. Veja o texto completo de Jamil Chade