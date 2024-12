Num gesto que rompe com a tradição da América do Sul na defesa da causa palestina, os governos da Argentina e Paraguai se transformaram em um dos poucos apoios do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ONU e no palco internacional. Em diferentes votações nas Nações Unidas nos últimos dias, os dois governos sul-americanos promoveram uma guinada inédita em suas respectivas posições diplomáticas e passaram a votar contra resoluções que defendem interesses da Palestina.