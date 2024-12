Com 45 mil mortos em Gaza, Natal vira ato de indignação na Palestina Esta é a newsletter do Jamil Chade enviada ontem para assinantes. Quer receber a newsletter completa na semana que vem? Inscreva-se. Neste Natal de 2024, no Vaticano, o presépio montado traz um menino Jesus embrulhado num lenço tradicional palestino. Um gesto de apoio à população de Gaza e de qualquer lugar do mundo que esteja sendo alvo de uma ocupação brutal. Veja o texto completo de Jamil Chade