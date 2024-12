Enviado de Trump para América Latina foi demitido por caso com subordinada O presidente eleito Donald Trump nomeou seu enviado para a América Latina. Trata-se de Mauricio Claver-Carone, conhecido por sua linha dura contra Venezuela e Cuba. Em 2022, depois de ter sido apoiado por Trump e pelo então presidente Jair Bolsonaro, o americano foi demitido do Banco Interamericano de Desenvolvimento por manter uma relação com uma subordinada. A escolha foi anunciada neste domingo e, depois de a escolha de Marco Rubio como chefe da diplomacia, sinaliza a postura que Trump terá na região. Veja o texto completo de Jamil Chade