Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos morto neste domingo com cem anos, manteve um amplo contato com dissidentes brasileiros durante o regime militar e não se intimidou durante sua viagem ao País em encontrar uma forma de se reunir com vozes contrárias ao governo. Isso é o que revela documentos que estavam guardados em um arquivo em Genebra por décadas. Um desses dissidentes que mantinha canal aberto com Carter era dom Paulo Evaristo Arns, cardeal e arcebispo de São Paulo. Cartas e conversas entre os dois escancaram o objetivo mútuo em forçar o regime militar no Brasil a se abrir. Os documentos fazem parte do arquivo do Conselho Mundial de Igrejas, na Suíça.