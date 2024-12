Numa tentativa de convencer a Justiça americana a suspender o processo contra a empresa TikTok, o presidente eleito Donald Trump encaminhou um documento de 25 páginas para a Corte Suprema dos EUA no dia 27 de dezembro alertando sobre o impacto que o banimento teria. Para isso, manipulou a suspensão da plataforma X no Brasil como argumento aos juízes americanos de denúncia contra qualquer tipo de censura. O centro da questão é uma lei aprovada no Congresso americano que estabelece um banimento da plataforma TikTok. Mas segundo o documento preparado pelos representantes legais de Trump em nome do presidente eleito, "a lei exerce um poder extraordinário: o poder de fechar efetivamente toda uma plataforma de mídia social com mais de 170 milhões de usuários domésticos com base, em grande parte, nas preocupações do governo sobre discursos desfavoráveis na plataforma".