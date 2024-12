O governo da Alemanha acusa o bilionário Elon Musk de tentar interferir na eleição e no destino do país europeu. Diante de uma crise política, o Parlamento alemão foi dissolvido e eleições antecipadas foram convocadas para fevereiro. Mas, desde meados de dezembro, o aliado de Donald Trump vem fazendo campanha pela extrema direita alemã, irritando tanto conservadores como a esquerda. Musk, que terá um cargo no governo de Trump e passou a estar presente em reuniões do presidente eleito com líderes estrangeiros, não disfarça sua intenção de promover movimentos ultraconservadores pelo mundo.