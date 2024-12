O governo americano anunciou nesta terça-feira sanções contra a Rússia e o Irã por conta da ofensiva de ambos os países para tentar influenciar a eleição de 2024. O pleito foi vencido por Donald Trump, alvo de inquéritos por conta da ingerência de Moscou em campanhas passadas. Num comunicado, a administração de Joe Biden explicou que as sanções foram aplicadas contra o Centro de Produção de Design Cognitivo, uma divisão do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e o Centro de Especialização Geopolítica e seu diretor Valery Mikhailovich Korovin, ambos afiliados da Diretoria Principal de Inteligência da Rússia.