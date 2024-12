Brasil líder do Brics, Trump e mundo rachado: a agenda geopolítica de 2025 "E agora damos as boas-vindas ao novo ano. Cheio de coisas que nunca existiram", escreveria Rainer Maria Rilke. De fato, 2025 desembarca repleto de desafios inéditos para a geopolítica. Ou quase. Donald Trump retorna para a Casa Branca, mas num mundo profundamente novo. O Brics, na presidência do Brasil, tenta se consolidar como um ator incontestável, enquanto governos como o da Alemanha atravessam eleições. Guerras sempre existiram. Mas, desta vez, ameaçam redesenhar o mapa. 2025 marca os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e tudo indica que o mundo vive um dos momentos mais críticos desde o final do Holocausto. Veja o texto completo de Jamil Chade