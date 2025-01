Réveiller significa "acordar" em francês. Contam os historiadores que, ainda no século 17, aqueles que iam à missa da meia noite na virada do ano seguiam, depois, para uma refeição já nas primeiras horas do novo ciclo. No caso dos nobres, tratava-se de um banquete. Aos poucos, aquela cerimônia em plena madrugada que encerrava um dia inteiro de jejum passou a ser referida como Réveillon.