Um ministro israelense divulgou, neste domingo (5), uma carta condenando a decisão da Justiça brasileira de abrir investigação contra um soldado israelense devido a sua atuação na guerra em Gaza. O texto, intitulado "a perseguição de israelenses no Brasil pelo governo Lula", diz que a decisão da Justiça brasileira foi tomada "com o apoio do presidente Lula" e que é "uma vergonha para o governo brasileiro".