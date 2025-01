Na presidência do Brics em 2025, o governo brasileiro irá agir para evitar que os trabalhos pelo uso de moedas nacionais no comércio entre os países do bloco seja transformado em um ato político de ataque ao dólar. Ainda no ano passado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma ameaça contra o Brasil e os demais países do Brics. Segundo ele, se o bloco optar por criar uma moeda alternativa ao dólar, os países serão sobretaxados em 100% para qualquer produto que seja exportado ao mercado dos EUA.