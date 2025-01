O dia em que Le Pen tentou me convencer que não era racista Morto nesta terça-feira, Jean Marie Le Pen me recebeu em sua casa em 2002. Eu tentava entender quem era aquele personagem que, antes mesmo da onda de extrema direita no mundo, ganhava a simpatia de uma ala reacionária da sociedade. Mas foi o diálogo que tivemos sobre racismo e xenofobia que demonstrou quem ele era. Depois de falar sobre política externa, sobre a situação da França e da União Europeia, perguntei a ele se era racista. Veja o texto completo de Jamil Chade