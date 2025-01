Oficialmente, a extrema direita e os aliados de Donald Trump negam que as mudanças climáticas estejam ocorrendo. Uma de suas primeiras medidas deve ser a saída dos EUA do Acordo de Paris. Ele ainda prometeu desmontar as regulações ambientais em seu país. Mas é justamente apostando no aquecimento global e no derretimento dos polos que Trump faz sua ofensiva sobre a Groelândia.