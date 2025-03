Brasil quer mulher latino-americana no comando da ONU O governo brasileiro defende que mulheres sejam apresentadas como candidatas para ocupar a secretária-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), rompendo um tabu de 80 anos. A eleição ocorre em 2026, ao final do segundo mandato do português António Guterres. O Itamaraty também apoia a ideia de uma rotação entre os continentes e, portanto, considera que este seja o momento da América Latina. O posicionamento do governo brasileiro de defender a ideia de candidatas latino-americanas é compartilhado por cerca de 50 outros países, numa ofensiva para tentar garantir que a ONU tenha, pela primeira vez, uma mulher no comando. Veja o texto completo de Jamil Chade