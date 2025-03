Coalizão com Brasil e progressistas garante comando da OEA e barra Trump O Brasil, aliado a governos progressistas da região, barrou a ofensiva dos EUA sobre a OEA (Organização dos Estados Americanos). Nesta segunda-feira, foi eleito para o cargo de secretário-geral da entidade o chanceler do Suriname, o chanceler Albert Ramdin.

.

O chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, que foi recebido por Donald Trump, Elon Musk e tinha o apoio da Argentina, foi obrigado a desistir. Durante a Assembleia, o candidato do Suriname acabou sendo aclamado por consenso, na falta de um concorrente. Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty, liderou a delegação brasileira. Veja o texto completo de Jamil Chade