O governo de Donald Trump sinaliza que a presença da China no Brasil é um elemento de preocupação e pode afetar a relação entre Washington e Brasília.



O UOL apurou que, em reuniões em Washington dentro do governo norte-americano, assim como em diálogos com Brasília, o tema tem surgido com uma força cada vez maior, inclusive por conta de o Brasil presidir neste ano o Brics (grupo de países com economias emergentes). Na próxima quarta-feira (12), entram em vigor as tarifas norte-americanas contra o aço de todo o mundo, e o Brasil será um dos principais afetados. Os EUA alegam que os chineses usam o mercado brasileiro como entreposto para seus produtos e que, do Brasil, o aço chinês é depois reenviado aos EUA. Essa prática é conhecida como "triangulação" e tem como objetivo driblar barreiras que possam existir entre a China e o mercado norte-americano.