O Projeto Portinari, que assumiu a tarefa de impedir que se perdesse a memória de um dos maiores pintores do país, Candido Portinari, está ameaçado e pode fechar as portas. Sem recursos e diante do corte de verbas de patrocinadores, a entidade que ultrapassou alguns dos períodos mais difíceis da economia nacional agora corre o risco de ter de encerrar suas atividades. Segundo João Candido Portinari, filho do artista e responsável pelo projeto, a ameaça é "iminente". "Não conseguimos pagar o 13o salário para nosso pessoal, que este mês só recebeu metade dos seus salários", disse. "Não temos como pagar o mês que vem. É emergência mesmo", lamentou.