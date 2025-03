Medida de Trump deve causar perda bilionária para madeireiras do Brasil Enquanto Donald Trump insiste em dizer que "não precisa" da madeira de nenhum outro lugar, a Casa Branca abriu no dia 1º de março um processo para avaliar a existência de um comércio "desleal" de madeira para os EUA. O foco é o fornecimento do Canadá, mas o governo dos EUA admite que está examinando todo o fluxo, inclusive o brasileiro. Essa investigação para reforçar a produção doméstica pode trazer prejuízos bilionários para o setor de madeira do Brasil, que se concentra principalmente na região Sul. Veja o texto completo de Jamil Chade