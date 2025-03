Trump amplia ataque contra Canadá, promete dobrar tarifas e aprofunda crise O presidente Donald Trump ampliou seus ataques contra o Canadá, depois que governos de províncias do país ao norte dos EUA adotaram medidas de retaliação e diante do boicote a produtos americanos nas prateleiras dos supermercados canadenses. Nas redes sociais, o republicado anunciou que, a partir de amanhã, vai instaurar taxas sobre o aço e alumínio do Canadá na ordem de 50%. Entram em vigor, nesta quarta-feira, as tarifas sobre o aço de todo o mundo, inclusive brasileiro. O novo imposto para o restante dos exportadores será de 25%. Veja o texto completo de Jamil Chade