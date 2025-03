O setor privado americano apresentou uma lista de pedidos ao governo de Donald Trump, indicando barreiras que enfrentam para conseguir acesso ao mercado brasileiro. O documento, obtido pelo UOL, foi submetido ao Escritório de Comércio da Casa Branca (USTR, sigla em inglês) no dia 11 de março, como parte da avaliação da nova administração americana sobre quais tarifas poderá impor sobre seus principais parceiros comerciais e na formulação de uma nova política comercial. No dia 2 de abril, Trump quer inaugurar o que ele chama de "reciprocidade", com taxas sobre países que, supostamente, tratem os produtos americanos injustamente. Num processo de consultas com o setor privado americano, o Brasil foi destacado.