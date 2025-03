A inflação nos EUA para o mês de fevereiro fica em 2,8%, abaixo das expectativas do mercado e com uma leva queda em relação a janeiro de 2025. Excluindo alimentos e energia, a taxa anual ficou em 3,1%. Os dados são revelados no dia em que entra em vigor o primeiro tarifaço mundial do novo governo, em meio ao forte questionamento de sua política comercial, tanto por governos estrangeiros como pelo mercado doméstico americano. O próprio chefe da Casa Branca abandonou em parte seu discurso de campanha e admitiu que, no curto prazo, algumas de suas medidas podem afetar os consumidores e empresas americanas.