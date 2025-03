Trump abandona promessa de campanha, taxa US$ 150 bi em bens e admite 'dor' O primeiro tarifaço mundial do novo governo de Donald Trump entra em vigor nesta quarta-feira, em meio ao forte questionamento de sua política comercial, tanto por governos estrangeiros como pelo mercado doméstico americano. O próprio chefe da Casa Branca abandonou em parte seu discurso de campanha e admitiu que, no curto prazo, algumas de suas medidas podem afetar os consumidores, o poder aquisitivo e a competitividade das empresas americanas. A partir desta quarta-feira, os EUA cobrarão 25% de impostos sobre todo o aço que entrar no país, além de 10% sobre o alumínio. Veja o texto completo de Jamil Chade